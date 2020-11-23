Гейзерная кофеварка Bialetti Moka Express
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Код товара: 916
Производитель: Bialetti
30 декабря
30 декабря
3 590₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 3 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
4 дня
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Наличными при получении
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Характеристики
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- Тип
- Гейзерная кофеварка
- Материал
- алюминий
- Объем, мл
- 240
- Количество порций
- 6
- Цвет
- серебристый
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Вопросы и ответы
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I
Idris
23 ноября 2020
Где изготовлена. Китай или Италия?
1
0 0
0
05.ru
28.07.2021 12:26:28
Здравствуйте! Италия
Ответить
0 0
I
Idris
23 ноября 2020
Где изготовлена. Китай или Италия?
1
0
0