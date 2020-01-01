Гейзерная кофеварка Bialetti Moka Express
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Код товара: 75447
Производитель: Bialetti
31 декабря
31 декабря
2 690₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип
- Гейзерная кофеварка
- Материал
- алюминий
- Объем, мл
- 120
- Количество порций
- 3
- Цвет
- серебристый
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