Электротурка StarWind STG6051
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Код товара: 161999
Производитель: StarWind
Гарантия: 12 мес.
890₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Тип
- Электротурка
- Материал
- стекло
- Цвет
- черный
- Объем, мл
- 600
- Мощность, Вт
- 600
- Страна производитель
- Китай
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