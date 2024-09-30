Гейзерная кофеварка Bialetti Moka Induction
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 134222
Производитель: Bialetti
Гарантия: 12 мес.
4 990₽
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
18
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Гейзерная кофеварка Bialetti Venus
4 590₽
63
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Гейзерная кофеварка Bialetti Moka Express красный
5 290₽
40
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Гейзерная кофеварка Bialetti Moka Induction
5 590₽
27
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Гейзерная кофеварка Bialetti MOKA EXPRESS
4 490₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Гейзерная кофеварка
- Материал
- алюминий
- Цвет
- черный
- Объем, мл
- 150
- Количество порций
- 4
- Страна производитель
- Румыния
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.