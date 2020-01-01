3312 Турка для варки кофе Fissman 670мл с индукционным дном (нерж.сталь)
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Код товара: 110303
Производитель: Fissman
мало
мало
1 350₽
16
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Характеристики
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- Цвет
- стальной
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