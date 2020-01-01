Гейзерная кофеварка Rondell RDA-844
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Код товара: 103730
Производитель: Rondell
мало
мало
3 590₽
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Характеристики
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- Тип
- Гейзерная кофеварка
- Материал
- алюминий
- Цвет
- красный
- Объем, мл
- 300
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