Электротурка Gorenje TCM 330 W
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Код товара: 101555
Производитель: Gorenje
В наличии
В наличии
2 490₽
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Характеристики
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- Тип
- Электротурка
- Материал
- пластик
- Цвет
- белый
- Объем, мл
- 330
- Мощность, Вт
- 550
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