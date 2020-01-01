Кофемашина DeLonghi ECAM250.31.SB
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Код товара: 98638
Производитель: Delonghi
мало
мало
35 990₽
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Характеристики
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- Тип
- автоматическая
- Количество групп
- 1
- Используемый кофе
- молотый, зерновой
- Цвет
- серебристый
- Одновременное приготовление двух чашек
- есть
- Мощность, Вт
- 1450
- Объем, л
- 1.8
- Давление помпы, бар
- 15
- Приготовление капучино
- автоматическое / ручное
- Тип напитка
- капучино, эспрессо, латте макиато, латте, лунго, флэт уайт, ристретто
- Противокапельная система
- нет
- Автоматическая декальцинация
- есть
- Настройки
- крепость кофе, объем порции горячей воды, температура кофе
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