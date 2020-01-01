Кофемашина Melitta E 953-102 Solo&milk серебристый
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Код товара: 97757
Производитель: Melitta
31 декабря
31 декабря
36 590₽
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от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Тип
- автоматическая
- Количество групп
- 1
- Цвет
- серебристый
- Используемый кофе
- зерновой
- Материал рожка
- металл
- Одновременное приготовление двух чашек
- есть
- Мощность, Вт
- 1400
- Объем, л
- 1.2
- Давление помпы, бар
- 15
- Капучинатор
- есть
- Приготовление капучино
- ручное
- Тип напитка
- капучино, эспрессо, американо
- Дополнительные функции
- автоматическая декальцинация, подогрев чашек, подача горячей воды, автоотключение при неиспользовании
- Подача горячей воды
- нет
- Противокапельная система
- нет
- Автоматическая декальцинация
- есть
- Настройки
- крепость кофе, объем порции горячей воды, температура кофе
- Таймер
- есть
- Тип управления
- механическое
- Особенности конструкции
- индикатор включения, подсветка дисплея, контейнер для отходов, отсек для шнура, съемный лоток для сбора капель, индикатор уровня воды
- Плита автоподогрева
- нет
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