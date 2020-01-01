Кофемашина DeLonghi ECAM 370.95 T
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Код товара: 96980
Производитель: Delonghi
мало
мало
79 990₽
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Характеристики
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- Тип
- автоматическая
- Количество групп
- 1
- Используемый кофе
- молотый, зерновой
- Цвет
- серебристый
- Одновременное приготовление двух чашек
- есть
- Мощность, Вт
- 1450
- Объем, л
- 1.8
- Давление помпы, бар
- 19
- Капучинатор
- есть
- Приготовление капучино
- автоматическое
- Тип напитка
- капучино, эспрессо, латте макиато, латте, флэт уайт
- Дополнительные функции
- автоматическая декальцинация, подогрев чашек, автоотключение при неиспользовании
- Подача горячей воды
- есть
- Противокапельная система
- нет
- Автоматическая декальцинация
- есть
- Настройки
- крепость кофе, объем порции горячей воды, температура кофе
- Таймер
- есть
- Тип управления
- сенсорное
- Особенности конструкции
- индикатор включения, подсветка дисплея, контейнер для отходов, дисплей, съемный лоток для сбора капель, индикатор уровня воды
- Плита автоподогрева
- есть
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