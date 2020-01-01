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Приготовление кофе и чая
Кофемашины
Кофемашина DeLonghi ECAM 370.95 T

Кофемашина DeLonghi ECAM 370.95 T

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Кофемашина DeLonghi ECAM 370.95 T
Кофемашина DeLonghi ECAM 370.95 T
Кофемашина DeLonghi ECAM 370.95 T
Кофемашина DeLonghi ECAM 370.95 T
Кофемашина DeLonghi ECAM 370.95 T
Кофемашина DeLonghi ECAM 370.95 T
Кофемашина DeLonghi ECAM 370.95 T
Кофемашина DeLonghi ECAM 370.95 T
Кофемашина DeLonghi ECAM 370.95 T
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 96980
Производитель: Delonghi
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79 990₽
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Характеристики
Тип
автоматическая
Количество групп
1
Используемый кофе
молотый, зерновой
Цвет
серебристый
Одновременное приготовление двух чашек
есть
Мощность, Вт
1450
Объем, л
1.8
Давление помпы, бар
19
Капучинатор
есть
Приготовление капучино
автоматическое
Тип напитка
капучино, эспрессо, латте макиато, латте, флэт уайт
Дополнительные функции
автоматическая декальцинация, подогрев чашек, автоотключение при неиспользовании
Подача горячей воды
есть
Противокапельная система
нет
Автоматическая декальцинация
есть
Настройки
крепость кофе, объем порции горячей воды, температура кофе
Таймер
есть
Тип управления
сенсорное
Особенности конструкции
индикатор включения, подсветка дисплея, контейнер для отходов, дисплей, съемный лоток для сбора капель, индикатор уровня воды
Плита автоподогрева
есть
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79 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа