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Приготовление кофе и чая
Кофемашины
Кофемашина Delonghi ECAM 23.460.S серебристый

Кофемашина Delonghi ECAM 23.460.S серебристый

0 отзывов
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Кофемашина Delonghi ECAM 23.460.S серебристый
Кофемашина Delonghi ECAM 23.460.S серебристый
Кофемашина Delonghi ECAM 23.460.S серебристый
Кофемашина Delonghi ECAM 23.460.S серебристый
Кофемашина Delonghi ECAM 23.460.S серебристый
Кофемашина Delonghi ECAM 23.460.S серебристый
Кофемашина Delonghi ECAM 23.460.S серебристый
Кофемашина Delonghi ECAM 23.460.S серебристый
Кофемашина Delonghi ECAM 23.460.S серебристый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 95754
Производитель: Delonghi
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53 990₽
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Характеристики
Тип
автоматическая
Количество групп
1
Используемый кофе
молотый, зерновой
Цвет
серебристый
Одновременное приготовление двух чашек
есть
Мощность, Вт
1450
Объем, л
1.8
Давление помпы, бар
15
Капучинатор
есть
Приготовление капучино
автоматическое
Тип напитка
капучино, эспрессо
Дополнительные функции
подогрев чашек, подача горячей воды, автоотключение при неиспользовании
Подача горячей воды
есть
Противокапельная система
нет
Автоматическая декальцинация
нет
Настройки
крепость кофе, объем порции горячей воды, температура кофе
Таймер
есть
Тип управления
электронное
Особенности конструкции
контейнер для отходов, дисплей, съемный лоток для сбора капель, раздельные бойлеры
Плита автоподогрева
есть
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мало
мало
53 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа