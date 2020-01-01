Кофемашина Delonghi ECAM 650.75.MS серебристый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 89309
Производитель: Delonghi
мало
мало
128 990₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- автоматическая
- Количество групп
- 1
- Цвет
- серебристый
- Используемый кофе
- молотый, зерновой
- Одновременное приготовление двух чашек
- есть
- Мощность, Вт
- 1450
- Объем, л
- 2
- Давление помпы, бар
- 15
- Капучинатор
- есть
- Приготовление капучино
- автоматическое
- Тип напитка
- капучино, эспрессо, латте макиато, латте, лунго, флэт уайт
- Дополнительные функции
- автоматическая декальцинация, подогрев чашек, подача горячей воды, автоотключение при неиспользовании
- Подача горячей воды
- есть
- Противокапельная система
- нет
- Автоматическая декальцинация
- есть
- Настройки
- крепость кофе, объем порции горячей воды, жесткость воды, температура кофе
- Таймер
- есть
- Тип управления
- сенсорное
- Особенности конструкции
- индикатор включения, подсветка дисплея, контейнер для отходов, дисплей, съемный лоток для сбора капель, подсветка, индикатор уровня воды
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
-36%
Кофемашина NIVONA NICR960
115 990₽
179 990₽
600
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кофемашина Lelit Mara PL62X серебристый
118 000₽
-36%
Кофемашина Nivona NICR 970 серый
115 990₽
179 990₽
Кофемашина Nivona NICR965 белый
115 990₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.