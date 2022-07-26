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Приготовление кофе и чая
Кофемашины
Кофемашина Delonghi ECAM 22.110 B черный

Кофемашина Delonghi ECAM 22.110 B черный

0 отзывов
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Кофемашина Delonghi ECAM 22.110 B черный
Кофемашина Delonghi ECAM 22.110 B черный
Кофемашина Delonghi ECAM 22.110 B черный
Кофемашина Delonghi ECAM 22.110 B черный
Кофемашина Delonghi ECAM 22.110 B черный
Кофемашина Delonghi ECAM 22.110 B черный
Кофемашина Delonghi ECAM 22.110 B черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 886
Производитель: Delonghi
Гарантия: 12 мес.
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мало
мало
31 990₽
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О товаре
кофемашина, эспрессо, зерна и молотый кофе, капучино, 15 бар
Характеристики
Тип
автоматическая
Количество групп
1
Используемый кофе
молотый, зерновой
Цвет
черный
Одновременное приготовление двух чашек
есть
Мощность, Вт
1450
Объем, л
1.8
Давление помпы, бар
15
Капучинатор
есть
Приготовление капучино
ручное
Тип напитка
капучино, эспрессо
Дополнительные функции
быстрый пар, автоматическая декальцинация, подогрев чашек, подача горячей воды, автоотключение при неиспользовании
Подача горячей воды
есть
Противокапельная система
нет
Автоматическая декальцинация
есть
Настройки
крепость кофе, объем порции горячей воды, температура кофе
Таймер
нет
Тип управления
механическое
Особенности конструкции
индикатор включения, контейнер для отходов, съемный лоток для сбора капель, индикатор уровня воды
Плита автоподогрева
есть
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Вопросы и ответы
Х
Халид
26 июля 2022
Здравствуйте!!! Хотел узнать осталось ли у меня гарантия на кофе машину, ко опыт я приобретал у Вас
2 Ответить
0 0
0
05.ru
28.07.2022 15:47:11
Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
Ответить
0 0
Г
Гость 69
30.10.2022 13:38:10
Халид, Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
Ответить
0 0
Х
Халид
26 июля 2022
Здравствуйте!!! Хотел узнать осталось ли у меня гарантия на кофе машину, ко опыт я приобретал у Вас
2 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
мало
мало
31 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    2 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа