Кофемашина Delonghi ECAM 350.75.S серебристый
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Код товара: 68777
Производитель: Delonghi
31 декабря
31 декабря
61 990₽
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О товаре
кофеварка эспрессо (автоматическое приготовление), для зернового и молотого кофе, объём резервуара для воды 1.8 л, давление 15 бар, контроль крепости кофе, капучинатор
Характеристики
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- Тип
- автоматическая
- Количество групп
- 1
- Используемый кофе
- молотый, зерновой
- Одновременное приготовление двух чашек
- есть
- Мощность, Вт
- 1450
- Объем, л
- 1.8
- Давление помпы, бар
- 15
- Капучинатор
- есть
- Приготовление капучино
- автоматическое
- Тип напитка
- капучино, эспрессо, латте макиато, латте
- Дополнительные функции
- быстрый пар, автоматическая декальцинация, подогрев чашек, автоотключение при неиспользовании
- Подача горячей воды
- есть
- Противокапельная система
- нет
- Автоматическая декальцинация
- есть
- Настройки
- крепость кофе, объем порции горячей воды, температура кофе
- Таймер
- есть
- Тип управления
- сенсорное
- Цвет
- серебристый
- Особенности конструкции
- индикатор включения, подсветка дисплея, контейнер для отходов, дисплей, съемный лоток для сбора капель, индикатор уровня воды
- Плита автоподогрева
- есть
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