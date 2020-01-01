Кофемашина Delonghi ETAM 29.510.B черный
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Код товара: 32919
Производитель: Delonghi
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мало
36 890₽
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О товаре
кофемашина, эспрессо, зерна и молотый кофе, капучино, 15 бар
Характеристики
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- Тип
- автоматическая
- Количество групп
- 1
- Используемый кофе
- молотый, зерновой
- Одновременное приготовление двух чашек
- есть
- Мощность, Вт
- 1450
- Объем, л
- 1.4
- Давление помпы, бар
- 15
- Капучинатор
- есть
- Приготовление капучино
- ручное
- Тип напитка
- капучино, эспрессо, американо, латте макиато
- Дополнительные функции
- быстрый пар, автоматическая декальцинация, подогрев чашек, подача горячей воды, автоотключение при неиспользовании
- Подача горячей воды
- нет
- Противокапельная система
- нет
- Автоматическая декальцинация
- есть
- Настройки
- крепость кофе, объем порции горячей воды
- Таймер
- есть
- Тип управления
- сенсорное
- Цвет
- черный
- Особенности конструкции
- индикатор включения, контейнер для отходов, съемный лоток для сбора капель, индикатор уровня воды
- Плита автоподогрева
- есть
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