Кофемашина NIVONA NICR960

О товаре

Особенности кофемашины Nivona CafeRomatica NICR 960 наличие встроенной кофемолки позволяет молоть зерна при наличии пяти степеней помола, приготавливать эспрессо и капучино с выбором пяти уровней крепости. допускается управление со смартфона через фирменное приложение. модель дополнена системой сбалансированного аромата и регулировки жесткости воды, подсветкой чашек и восемью цветами подсветки резервуара для воды. можно сразу готовить две порции, подогревать чашки или активировать режим энергосбережения.