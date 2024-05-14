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Кофемашина NIVONA NICR960
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129 990₽
136 990₽
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О товаре
Особенности кофемашины Nivona CafeRomatica NICR 960
Характеристики
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- Используемый кофе
- молотый, зерновой
- Мощность, Вт
- 1465
- Давление помпы, бар
- 15
- Тип напитка
- американо, латте макиато, латте, эспрессо, капучино
- Материал корпуса
- пластик
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
М
М
Малик
14 мая 2024
М
Малик
14 мая 2024
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