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Кофемашина NIVONA NICR960

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Кофемашина NIVONA NICR960
Кофемашина NIVONA NICR960
Кофемашина NIVONA NICR960
Кофемашина NIVONA NICR960
Кофемашина NIVONA NICR960
Кофемашина NIVONA NICR960
Кофемашина NIVONA NICR960
Кофемашина NIVONA NICR960
Кофемашина NIVONA NICR960
Кофемашина NIVONA NICR960
Кофемашина NIVONA NICR960
Кофемашина NIVONA NICR960
Кофемашина NIVONA NICR960
Кофемашина NIVONA NICR960
Кофемашина NIVONA NICR960
Кофемашина NIVONA NICR960
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 189233
Производитель: Nivona
5
1 отзыв
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129 990₽
136 990₽
Рассрочка

В рассрочку за 58 500 ₽

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О товаре

Особенности кофемашины Nivona CafeRomatica NICR 960

  • наличие встроенной кофемолки позволяет молоть зерна при наличии пяти степеней помола, приготавливать эспрессо и капучино с выбором пяти уровней крепости.
  • допускается управление со смартфона через фирменное приложение.
  • модель дополнена системой сбалансированного аромата и регулировки жесткости воды, подсветкой чашек и восемью цветами подсветки резервуара для воды.
  • можно сразу готовить две порции, подогревать чашки или активировать режим энергосбережения.
    • Характеристики
    Используемый кофе
    молотый, зерновой
    Мощность, Вт
    1465
    Давление помпы, бар
    15
    Тип напитка
    американо, латте макиато, латте, эспрессо, капучино
    Материал корпуса
    пластик
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    Отзывы 1
    5
    1 отзыв
    Общий рейтинг
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    Малик
    14 мая 2024
    Рекомендует этот товар
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    М
    Малик
    14 мая 2024
    Рекомендует этот товар
    Ответить
    0
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    Посмотреть все отзывы

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    В сравнение
    В избранное
    129 990₽
    136 990₽
    Рассрочка

    В рассрочку за 58 500 ₽

    Самовывоз

    бесплатно,

    в 4 магазинах

    бесплатно,

    в 4 магазинах

    Доставка

    бесплатно,

    сегодня

    Нашли дешевле?