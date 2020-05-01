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Кофемашина Nivona NICR825 серый
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Код товара: 189230
Производитель: Nivona
84 490₽
865
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О товаре
Особенности кофемашины Nivona CafeRomatica NICR 825
Характеристики
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- Используемый кофе
- молотый, зерновой
- Мощность, Вт
- 1465
- Давление помпы, бар
- 15
- Тип напитка
- американо, эспрессо, капучино, латте
- Материал корпуса
- пластик
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