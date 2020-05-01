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Кофемашина Nivona NICR825 серый

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Кофемашина Nivona NICR825 серый
Кофемашина Nivona NICR825 серый
Кофемашина Nivona NICR825 серый
Кофемашина Nivona NICR825 серый
Кофемашина Nivona NICR825 серый
Кофемашина Nivona NICR825 серый
Кофемашина Nivona NICR825 серый
Кофемашина Nivona NICR825 серый
Кофемашина Nivona NICR825 серый
Кофемашина Nivona NICR825 серый
Кофемашина Nivona NICR825 серый
Кофемашина Nivona NICR825 серый
Кофемашина Nivona NICR825 серый
Кофемашина Nivona NICR825 серый
Кофемашина Nivona NICR825 серый
Кофемашина Nivona NICR825 серый
Кофемашина Nivona NICR825 серый
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Фото товара
Фото товара
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Фото товара
Фото товара
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Код товара: 189230
Производитель: Nivona
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84 490₽
865
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27 000₽

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Кофемашина Delonghi ECAM370.70.B черный
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Кофемашина Delonghi ECAM 450.65.S серебристый
84 990₽
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94 990₽
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28 500₽

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Кофемашина Nivona NICR795 серебристый
79 990₽
104 990₽
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24 000₽

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Кофемашина Delonghi ECAM 380.95.TB черный
71 990₽
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Кофемашина Delonghi ECAM 380.95.TB черный
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Кофемашина SMEG ECF02WHEU белый
69 990₽
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Кофемашина SMEG ECF02WHEU белый
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Кофемашина Philips EP2336/40 черный
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Кофемашина Nivona NICR756 черный
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Кофемашина Delonghi ECAM 450.55.G черный
Кофемашина Delonghi ECAM 450.55.G черный
99 990₽
О товаре

Особенности кофемашины Nivona CafeRomatica NICR 825

  • наличие кофемолки позволяет готовить напиток из молотого и зернового кофе. Система обладает тремя степенями помола, пятью уровнями крепости и десятью рабочими программами.
  • прибор оснащен системой сбалансированного аромата, приятной подсветкой чашек и регулировкой количества молочной пены.
  • машина дополнена автоматической декальцинацией и капучинатором.
  • регулировка температуры, крепости, объема напитка и количества кипятка в порции.
  • комплектация дополнена трубкой для подачи молока, мерной ложечкой, фильтром для воды и эффективными чистящими таблетками.
    • Характеристики
    Используемый кофе
    молотый, зерновой
    Мощность, Вт
    1465
    Давление помпы, бар
    15
    Тип напитка
    американо, эспрессо, капучино, латте
    Материал корпуса
    пластик
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    84 490₽
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    В рассрочку за 25 350 ₽

    Самовывоз

    бесплатно,

    в 3 магазинах

    бесплатно,

    в 3 магазинах

    Доставка

    бесплатно,

    сегодня

    Нашли дешевле?