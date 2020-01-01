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Кофемашина Delonghi ECAM 250.33.TB бронзовый

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Кофемашина Delonghi ECAM 250.33.TB бронзовый
Кофемашина Delonghi ECAM 250.33.TB бронзовый
Кофемашина Delonghi ECAM 250.33.TB бронзовый
Кофемашина Delonghi ECAM 250.33.TB бронзовый
Кофемашина Delonghi ECAM 250.33.TB бронзовый
Кофемашина Delonghi ECAM 250.33.TB бронзовый
Кофемашина Delonghi ECAM 250.33.TB бронзовый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 160002
Производитель: Delonghi
нет отзывов
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41 990₽
43 990₽
503
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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12 600 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Характеристики
Тип
автоматическая
Количество групп
1
Цвет
бронзовый
Используемый кофе
зерновой, молотый
Одновременное приготовление двух чашек
есть
Мощность, Вт
1450
Объем, л
1.8
Давление помпы, бар
15
Капучинатор
есть
Приготовление капучино
ручное
Тип напитка
американо, лунго, эспрессо
Дополнительные функции
автоотключение при неиспользовании, автоматическая декальцинация, подача горячей воды, подогрев чашек
Подача горячей воды
есть
Настройки
жесткость воды, крепость кофе, объем порции горячей воды, температура кофе
Таймер
нет
Тип управления
электронное
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В сравнение
В избранное
41 990₽
43 990₽
503
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

12 600 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа