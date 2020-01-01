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Кофемашина Delonghi ESAM 460.80.MB серебристый

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Кофемашина Delonghi ESAM 460.80.MB серебристый
Кофемашина Delonghi ESAM 460.80.MB серебристый
Кофемашина Delonghi ESAM 460.80.MB серебристый
Кофемашина Delonghi ESAM 460.80.MB серебристый
Кофемашина Delonghi ESAM 460.80.MB серебристый
Кофемашина Delonghi ESAM 460.80.MB серебристый
Кофемашина Delonghi ESAM 460.80.MB серебристый
Кофемашина Delonghi ESAM 460.80.MB серебристый
Кофемашина Delonghi ESAM 460.80.MB серебристый
Кофемашина Delonghi ESAM 460.80.MB серебристый
Кофемашина Delonghi ESAM 460.80.MB серебристый
Кофемашина Delonghi ESAM 460.80.MB серебристый
Кофемашина Delonghi ESAM 460.80.MB серебристый
Кофемашина Delonghi ESAM 460.80.MB серебристый
Кофемашина Delonghi ESAM 460.80.MB серебристый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Фото товара
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Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 158340
Производитель: Delonghi
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69 990₽
839
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

21 000 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Характеристики
Тип
автоматическая
Количество групп
1
Цвет
серебристый
Используемый кофе
зерновой, молотый
Одновременное приготовление двух чашек
есть
Мощность, Вт
1450
Объем, л
1.4
Давление помпы, бар
15
Капучинатор
есть
Приготовление капучино
автоматическое
Тип напитка
флэт уайт, латте, лунго, латте макиато, капучино, эспрессо
Дополнительные функции
автоматическая декальцинация, подача горячей воды
Подача горячей воды
есть
Противокапельная система
нет
Настройки
крепость кофе, объем порции горячей воды, температура кофе
Таймер
нет
Тип управления
сенсорное
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69 990₽
839
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

21 000 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа