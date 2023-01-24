Кофемашина Delonghi ECAM610.75.MB серебристый
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109 990₽
117 990₽
1319
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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33 000 ₽
Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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О товаре
Особенности кофемашины Delonghi ECAM 610.75.MB
Характеристики
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- Тип
- автоматическая
- Цвет
- серебристый
- Используемый кофе
- зерновой, молотый
- Одновременное приготовление двух чашек
- есть
- Мощность, Вт
- 1450
- Объем, л
- 2.2
- Давление помпы, бар
- 19
- Капучинатор
- есть
- Приготовление капучино
- автоматическое
- Тип напитка
- американо, капучино, эспрессо
- Дополнительные функции
- подача горячей воды
- Подача горячей воды
- есть
- Противокапельная система
- нет
- Настройки
- крепость кофе
- Таймер
- есть
- Тип управления
- сенсорное
Отзывы 1
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Р
Р
Роза
24 января 2023
Р
Роза
24 января 2023
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