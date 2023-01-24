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Кофемашина Delonghi ECAM610.75.MB серебристый

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Кофемашина Delonghi ECAM610.75.MB серебристый
Кофемашина Delonghi ECAM610.75.MB серебристый
Кофемашина Delonghi ECAM610.75.MB серебристый
Кофемашина Delonghi ECAM610.75.MB серебристый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 141963
Производитель: Delonghi
5
1 отзыв
спросить
109 990₽
117 990₽
1319
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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О товаре

Особенности кофемашины Delonghi ECAM 610.75.MB

  • с технологией Bean Adapt предусматривает выбор сорта и степени обжарки кофейных зерен, что позволяет раскрыть тонкие оттенки вкуса.
  • встроенная кофемолка с технологией электронного контроля степени помола Adaptive Grinding Technology измельчает зерна.
  • свежемолотый кофе предварительно смачивается, что помогает раскрыть вкус и аромат напитка.
  • автоматический капучинатор взбивает молоко в густую пену в резервуаре и добавляет его в чашку с кофе.
  • система очистки промывает все элементы, контактирующие с молоком.
  • функция подогрева помогает поддерживать напиток в чашке горячим.
  • функция подачи воды с выбором температуры позволяет заваривать чай. 
    • Характеристики
    Тип
    автоматическая
    Цвет
    серебристый
    Используемый кофе
    зерновой, молотый
    Одновременное приготовление двух чашек
    есть
    Мощность, Вт
    1450
    Объем, л
    2.2
    Давление помпы, бар
    19
    Капучинатор
    есть
    Приготовление капучино
    автоматическое
    Тип напитка
    американо, капучино, эспрессо
    Дополнительные функции
    подача горячей воды
    Подача горячей воды
    есть
    Противокапельная система
    нет
    Настройки
    крепость кофе
    Таймер
    есть
    Тип управления
    сенсорное
    Посмотреть все характеристики
    Отзывы 1
    5
    1 отзыв
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    Р
    Роза
    24 января 2023
    Рекомендует этот товар
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    Р
    Роза
    24 января 2023
    Рекомендует этот товар
    Ответить
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    В избранное
    109 990₽
    117 990₽
    1319
    Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
    1 = 1₽
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    В магазинах:
    мало
    В магазинах:
    мало
    Доставка по
    • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

      сегодня

    • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

      сегодня

    Нашли дешевле?
    Рассрочка

    33 000 ₽

    Первоначальный взнос 30%

    Первоначальный взнос 30%
    Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

    Условия

    • Период рассрочки до 6 месяцев

      Для действующих клиентов - до 10 месяцев

    • Возраст от 23 лет

      И наличие действующего паспорта

    Способы оплаты

    • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

      Оплата при получении заказа