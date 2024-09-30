Кофемашина Nivona NICR530 серебристый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
41 990₽
49 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
402
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
23%
Кофемашина Nivona NICR520 черный
44 990₽
57 990₽
443
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
39%
Кофемашина Nivona NICR 550 черный
45 990₽
74 990₽
527
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кофемашина Philips EP2224/40 черный
43 990₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- автоматическая
- Количество групп
- 1
- Цвет
- серебристый, черный
- Используемый кофе
- зерновой, молотый
- Одновременное приготовление двух чашек
- есть
- Мощность, Вт
- 1455
- Объем, л
- 2.2
- Давление помпы, бар
- 15
- Капучинатор
- есть
- Приготовление капучино
- ручное
- Тип напитка
- капучино, эспрессо
- Дополнительные функции
- автоотключение при неиспользовании, автоматическая декальцинация, подача горячей воды, подогрев чашек
- Подача горячей воды
- есть
- Противокапельная система
- нет
- Настройки
- крепость кофе, объем порции горячей воды, температура кофе
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Г
Г
Гость 882815678
6 июня 2023
Достоинства
шикарная кофе машина nivona 530,мне нравиться как варит эспрессо ,а как она молоко сбивает прекрасно, пользуюсь уже 5 месяцев почти. я рекомендую эту машину5+
Г
Гость 882815678
6 июня 2023
Достоинства
шикарная кофе машина nivona 530,мне нравиться как варит эспрессо ,а как она молоко сбивает прекрасно, пользуюсь уже 5 месяцев почти. я рекомендую эту машину5+
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.