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Кофемашина Nivona NICR530 серебристый

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Кофемашина Nivona NICR530 серебристый
Кофемашина Nivona NICR530 серебристый
Кофемашина Nivona NICR530 серебристый
Кофемашина Nivona NICR530 серебристый
Кофемашина Nivona NICR530 серебристый
Кофемашина Nivona NICR530 серебристый
Кофемашина Nivona NICR530 серебристый
Кофемашина Nivona NICR530 серебристый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 141305
Производитель: Nivona
Гарантия: 12 мес.
5
1 отзыв
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

41 990₽
49 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Кофемашина Nivona NICR520 черный
44 990₽
57 990₽
402
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Кофемашина Nivona NICR520 черный
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Кофемашина Nivona NICR 550 черный
45 990₽
74 990₽
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Кофемашина Nivona NICR 550 черный
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527
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Кофемашина Philips EP2224/40 черный
43 990₽
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Кофемашина Philips EP2224/40 черный
402
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23%
Кофемашина Nivona NICR520 черный
Кофемашина Nivona NICR520 черный
44 990₽
57 990₽
443
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1 = 1₽
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39%
Кофемашина Nivona NICR 550 черный
Кофемашина Nivona NICR 550 черный
45 990₽
74 990₽
527
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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Кофемашина Philips EP2224/40 черный
Кофемашина Philips EP2224/40 черный
43 990₽
Характеристики
Тип
автоматическая
Количество групп
1
Цвет
серебристый, черный
Используемый кофе
зерновой, молотый
Одновременное приготовление двух чашек
есть
Мощность, Вт
1455
Объем, л
2.2
Давление помпы, бар
15
Капучинатор
есть
Приготовление капучино
ручное
Тип напитка
капучино, эспрессо
Дополнительные функции
автоотключение при неиспользовании, автоматическая декальцинация, подача горячей воды, подогрев чашек
Подача горячей воды
есть
Противокапельная система
нет
Настройки
крепость кофе, объем порции горячей воды, температура кофе
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
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5 звезд
1
4 звезды
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3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
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Г
Г
Гость 882815678
6 июня 2023
Рекомендует этот товар
Достоинства
шикарная кофе машина nivona 530,мне нравиться как варит эспрессо ,а как она молоко сбивает прекрасно, пользуюсь уже 5 месяцев почти. я рекомендую эту машину5+
Ответить
0 0
Г
Гость 882815678
6 июня 2023
Рекомендует этот товар
Достоинства
шикарная кофе машина nivona 530,мне нравиться как варит эспрессо ,а как она молоко сбивает прекрасно, пользуюсь уже 5 месяцев почти. я рекомендую эту машину5+
Ответить
0
0
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41 990₽
49 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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