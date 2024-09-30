Кофемашина Siemens TE651209RW EQ.6 plus s100 серебристый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 134504
Производитель: Siemens
Гарантия: 12 мес.
75 990₽
899
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
21%
Кофемашина Nivona NICR779 серебристый
67 990₽
84 990₽
715
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кофемашина Nivona NICR820 черный
79 990₽
475
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
45%
Кофемашина Nivona NICR825 серый
74 990₽
134 990₽
807
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
30%
Кофемашина Nivona NICR 790 черный
70 990₽
99 990₽
301
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
34%
Кофемашина Nivona NICR 799 серый
72 990₽
109 990₽
633
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
31%
Кофемашина Nivona NICR 796 белый
72 990₽
104 990₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- автоматическая
- Количество групп
- 1
- Цвет
- серебристый
- Используемый кофе
- зерновой, молотый
- Одновременное приготовление двух чашек
- есть
- Мощность, Вт
- 1500
- Объем, л
- 1.7
- Давление помпы, бар
- 15
- Приготовление капучино
- автоматическое
- Тип напитка
- ристретто, латте макиато, капучино, эспрессо
- Подача горячей воды
- есть
- Противокапельная система
- нет
- Настройки
- крепость кофе, объем порции горячей воды, температура кофе
- Таймер
- есть
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.