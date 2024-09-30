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Кофемашина Siemens TE651209RW EQ.6 plus s100 серебристый

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Кофемашина Siemens TE651209RW EQ.6 plus s100 серебристый
Кофемашина Siemens TE651209RW EQ.6 plus s100 серебристый
Кофемашина Siemens TE651209RW EQ.6 plus s100 серебристый
Кофемашина Siemens TE651209RW EQ.6 plus s100 серебристый
Кофемашина Siemens TE651209RW EQ.6 plus s100 серебристый
Кофемашина Siemens TE651209RW EQ.6 plus s100 серебристый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 134504
Производитель: Siemens
Гарантия: 12 мес.
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

75 990₽
899
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Кофемашина Nivona NICR 796 белый
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104 990₽
Характеристики
Тип
автоматическая
Количество групп
1
Цвет
серебристый
Используемый кофе
зерновой, молотый
Одновременное приготовление двух чашек
есть
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.7
Давление помпы, бар
15
Приготовление капучино
автоматическое
Тип напитка
ристретто, латте макиато, капучино, эспрессо
Подача горячей воды
есть
Противокапельная система
нет
Настройки
крепость кофе, объем порции горячей воды, температура кофе
Таймер
есть
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75 990₽
899
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа