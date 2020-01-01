Кофемашина Delonghi ECAM 250.23.SB

О товаре

Особенности кофемашины Delonghi ECAM 250.23.SB встроенная кофемолка имеет 14 уровней помола, что позволит раскрывать аромат кофе в большей или меньшей степени. настройка и контроль работы кофе-машины осуществляется при помощи дисплея с сенсорными кнопками. конструкция кофе-машины предусматривает возможность одновременного приготовления двух чашек горячего напитка. чашки можно подогреть для наилучшего сохранения кофейного вкуса и аромата. при необходимости регулируется температура кофе и его крепость. для поддержания кофе-машины в аккуратном и рабочем состоянии в ней имеются съемный лоток для сбора капель, контейнер для отходов и система автоматической декальцинации.