Кофемашина Delonghi ECAM 250.23.SB
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11 990 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Особенности кофемашины Delonghi ECAM 250.23.SB
- Тип
- автоматическая
- Количество групп
- 1
- Цвет
- серебристый
- Используемый кофе
- зерновой, молотый
- Одновременное приготовление двух чашек
- есть
- Мощность, Вт
- 1450
- Объем, л
- 1.8
- Давление помпы, бар
- 15
- Капучинатор
- есть
- Приготовление капучино
- автоматическое / ручное
- Тип напитка
- эспрессо
- Дополнительные функции
- автоотключение при неиспользовании, автоматическая декальцинация, подача горячей воды, подогрев чашек
- Подача горячей воды
- есть
- Противокапельная система
- нет
- Настройки
- жесткость воды, крепость кофе, объем порции горячей воды, температура кофе
- Таймер
- нет
- Тип управления
- сенсорное
- Страна производитель
- Румыния
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