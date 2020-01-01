Кофе в зернах Kimbo Extra Cream 1 кг
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Код товара: 949
Производитель: Kimbo
В наличии
В наличии
2 390₽
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Характеристики
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- Тип
- кофе в зернах
- Вид зерен
- арабика, робуста
- Вид напитка
- эспрессо
- Степень обжарки
- средняя
- Без кофеина
- нет
- Страна произрастания
- Индия, Колумбия, Бразилия
- Упаковка
- вакуумная упаковка
- Вес, г
- 1000
- Состав
- 80% арабика, 20% робуста
- Дополнительно
- хранить при температуре не выше 20°С и относительной влажности не выше 75%, вскрытую упаковку хранить плотно закрытой в сухом прохладном месте не более 2 недель
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