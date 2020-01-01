Tasty Coffee, эспрессо-смесь "Гурме" в зернах, 250 грамм
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 90610
Производитель: Tasty Coffee
В наличии
В наличии
489₽
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- кофе в зернах
- Вид зерен
- арабика
- Степень обжарки
- средняя
- Способ обработки
- натуральный
- Страна произрастания
- Гватемала, Колумбия, Бразилия
- Упаковка
- вакуумная упаковка
- Вес, г
- 250
- Состав
- 100% арабика
- Дополнительно
- Эспрессо-смесь 100% Арабики из Бразилии, Колумбии и Гватемалы.
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Tasty Coffee, эспрессо-смесь "Флорал" в зернах, 250 гр
499₽
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Tasty Coffee, моносорт эспрессо "Бразилия Серрадо" в зернах, 250 грамм
419₽
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Моносорт Tasty Coffee фильтр "Бразилия Суль-де-Минас" в зернах, 250 гр.
419₽
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Моносорт эспрессо Tasty Coffee "Бразилия Можиана" в зернах, 250 гр
459₽
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Tasty Coffee, моносорт эспрессо "Эфиопия Иргачефф Нат" в зернах, 250 грамм
439₽
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Tasty Coffee, эспрессо-смесь "Бэрри" в зернах, 250 грамм
419₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.