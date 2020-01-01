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Tasty Coffee, моносорт эспрессо "Бразилия Серрадо" в зернах, 250 грамм

Tasty Coffee, моносорт эспрессо "Бразилия Серрадо" в зернах, 250 грамм

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Tasty Coffee, моносорт эспрессо "Бразилия Серрадо" в зернах, 250 грамм
Tasty Coffee, моносорт эспрессо "Бразилия Серрадо" в зернах, 250 грамм
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Код товара: 88327
Производитель: Tasty Coffee
скидка
В наличии
В наличии
419₽
5
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Характеристики
Тип
кофе в зернах
Вид зерен
арабика
Степень обжарки
средняя
Способ обработки
натуральный
Высота произрастания
850-1100 м
Страна произрастания
Бразилия
Упаковка
вакуумная упаковка
Оценка Q-грейдера
82.5
Вес, г
250
Состав
100% арабика
Дополнительно
Вкус без лишней кислотности с нотками жареных орехов, горького шоколада и карамели, ароматный и сбалансированный
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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