Tasty Coffee, моносорт эспрессо "Бразилия Серрадо" в зернах, 1 кг
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Код товара: 88326
Производитель: Tasty Coffee
В наличии
В наличии
1 399₽
16
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Характеристики
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- Тип
- кофе в зернах
- Вид зерен
- арабика
- Степень обжарки
- средняя
- Способ обработки
- натуральный
- Высота произрастания
- 850-1100 м
- Страна произрастания
- Бразилия
- Упаковка
- вакуумная упаковка
- Оценка Q-грейдера
- 82.5
- Вес, г
- 1000
- Состав
- 100% арабика
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Вопросы и ответы
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С
Салих
12 июня 2022
Как применить свою скидку при покупке кофе?
1
0 0
0
05.ru
13.06.2022 11:34:17
Добрый день! Оформите пожалуйста заказ на сайте и уточните информацию у оператора
Ответить
0 0
С
Салих
12 июня 2022
Как применить свою скидку при покупке кофе?
1
0
0