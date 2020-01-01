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Tasty Coffee, эспрессо-смесь "Милд, 20% Робуста" в зернах, 1 кг

Tasty Coffee, эспрессо-смесь "Милд, 20% Робуста" в зернах, 1 кг

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Tasty Coffee, эспрессо-смесь "Милд, 20% Робуста" в зернах, 1 кг
Tasty Coffee, эспрессо-смесь "Милд, 20% Робуста" в зернах, 1 кг
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 88001
Производитель: Tasty Coffee
скидка
В наличии
В наличии
1 459₽
17
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Характеристики
Тип
кофе в зернах
Вид зерен
арабика, робуста
Вид напитка
эспрессо
Степень обжарки
средняя
Страна произрастания
Уганда, Бразилия
Упаковка
вакуумная упаковка
Вес, г
1000
Состав
80% арабика, 20% робуста
Дополнительно
Эспрессо-смесь 80% Арабики из Бразилии и Гватемалы и 20% Робусты из Индонезии. Кофе с ароматом специй и какао. Терпкий вкус с оттенками лесного ореха и шоколада, практически без кислотности.
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В наличии
1 459₽
17
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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  • Наличными при получении

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