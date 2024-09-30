Tasty Coffee, моносорт фильтр "Кения Маунт" в зернах, 250 гр
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Код товара: 161916
Производитель: Tasty Coffee
Гарантия: 6 мес.
829₽
9
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- кофе в зернах
- Вид зерен
- арабика
- Степень обжарки
- светлая
- Способ обработки
- мытый
- Высота произрастания
- 1400–1800 м
- Кислотность
- высокая
- Плотность
- низкая
- Нотки
- сочный кофе с нотами красной смородины, какао и чёрного чая
- Страна произрастания
- Кения
- Упаковка
- вакуумная упаковка
- Оценка Q-грейдера
- 85
- Вес, г
- 250
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