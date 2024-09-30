Дрип-пакеты Бэрри
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Код товара: 152604
Производитель: Tasty Coffee
Гарантия: 6 мес.
479₽
5
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип
- порционный кофе
- Вид зерен
- арабика
- Степень обжарки
- темная
- Способ обработки
- смесь
- Кислотность
- низкая
- Плотность
- высокая
- Нотки
- плотный кофе с нотами ореховой пасты, темных ягод и печенья
- Страна произрастания
- Бразилия, Эфиопия
- Упаковка
- картонная коробка
Отзывы 1
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А
А
Асия
7 сентября 2024
Самые лучшие
А
Асия
7 сентября 2024
Самые лучшие
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