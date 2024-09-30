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Tasty Coffee, эспрессо-смесь "Натти", в зернах, 1 кг

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Tasty Coffee, эспрессо-смесь "Натти", в зернах, 1 кг
5
2 отзыва
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Код товара: 146843
Производитель: Tasty Coffee
Гарантия: 6 мес.
5
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

1 899₽
22
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Tasty Coffee, моносорт эспрессо "Гватемала Фуэго" в зернах, 1 кг
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Tasty Coffee, эспрессо-смесь "Кэнди", в зернах, 1 кг
1 999₽
Характеристики
Тип
кофе в зернах
Вид зерен
арабика
Степень обжарки
темная
Способ обработки
смесь
Кислотность
низкая
Плотность
средняя
Нотки
плотный кофе со вкусом жареных орехов, печенья и нуги
Страна произрастания
Бразилия
Упаковка
вакуумная упаковка
Вес, г
1000
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Отзывы 2
5
2 отзыва
Общий рейтинг
2 отзыва
5
5 звезд
2
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Я
Я
Яхьяева Сабина
6 августа 2024
Рекомендует этот товар
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Ф
Ф
Фируз
25 октября 2023
Рекомендует этот товар
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0 0
Я
Яхьяева Сабина
6 августа 2024
Рекомендует этот товар
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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