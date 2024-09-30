Tasty Coffee, эспрессо-смесь "Натти", в зернах, 1 кг
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Код товара: 146843
Производитель: Tasty Coffee
Гарантия: 6 мес.
1 899₽
22
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В наличии
В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- кофе в зернах
- Вид зерен
- арабика
- Степень обжарки
- темная
- Способ обработки
- смесь
- Кислотность
- низкая
- Плотность
- средняя
- Нотки
- плотный кофе со вкусом жареных орехов, печенья и нуги
- Страна произрастания
- Бразилия
- Упаковка
- вакуумная упаковка
- Вес, г
- 1000
Отзывы 2
Посмотреть все отзывы
Я
Я
Яхьяева Сабина
6 августа 2024
Ф
Ф
Фируз
25 октября 2023
Я
Яхьяева Сабина
6 августа 2024
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