Tasty Coffee, эспрессо-смесь "Натти", в зернах, 250 г
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Код товара: 143793
Производитель: Tasty Coffee
Гарантия: 6 мес.
559₽
6
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- кофе в зернах
- Вид зерен
- арабика
- Степень обжарки
- темная
- Способ обработки
- смесь
- Кислотность
- низкая
- Плотность
- средняя
- Нотки
- плотный кофе со вкусом жареных орехов, печенья и нуги
- Страна произрастания
- Бразилия
- Упаковка
- вакуумная упаковка
- Вес, г
- 250
Отзывы 1
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Ю
Ю
Юли
2 сентября 2023
Брала этот кофе на пробу вместе с кофемашиной, удобно, что можно взять маленький объем на пробу. В следующий раз хочу взять другой для сравнения этой фирмы. Вкусный кофе
Ю
Юли
2 сентября 2023
Брала этот кофе на пробу вместе с кофемашиной, удобно, что можно взять маленький объем на пробу. В следующий раз хочу взять другой для сравнения этой фирмы. Вкусный кофе
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