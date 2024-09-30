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Tasty Coffee, эспрессо-смесь "Натти", в зернах, 250 г

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Tasty Coffee, эспрессо-смесь "Натти", в зернах, 250 г
5
1 отзыв
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Код товара: 143793
Производитель: Tasty Coffee
Гарантия: 6 мес.
5
1 отзыв
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

559₽
6
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
Тип
кофе в зернах
Вид зерен
арабика
Степень обжарки
темная
Способ обработки
смесь
Кислотность
низкая
Плотность
средняя
Нотки
плотный кофе со вкусом жареных орехов, печенья и нуги
Страна произрастания
Бразилия
Упаковка
вакуумная упаковка
Вес, г
250
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Поделитесь своими впечатлениями о товаре

Ю
Ю
Юли
2 сентября 2023
Рекомендует этот товар
Брала этот кофе на пробу вместе с кофемашиной, удобно, что можно взять маленький объем на пробу. В следующий раз хочу взять другой для сравнения этой фирмы. Вкусный кофе
Ответить
0 0
Ю
Юли
2 сентября 2023
Рекомендует этот товар
Брала этот кофе на пробу вместе с кофемашиной, удобно, что можно взять маленький объем на пробу. В следующий раз хочу взять другой для сравнения этой фирмы. Вкусный кофе
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы

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В сравнение
В избранное
559₽
6
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа