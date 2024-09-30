Tasty Coffee, моносорт эспрессо "Эфиопия Сидамо" в зернах, 250 грамм
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Код товара: 123899
Производитель: Tasty Coffee
Гарантия: 6 мес.
669₽
8
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- кофе в зернах
- Вид зерен
- арабика
- Степень обжарки
- светлая
- Способ обработки
- мытый
- Высота произрастания
- 1600–1900 м
- Кислотность
- средняя
- Плотность
- низкая
- Нотки
- легкий кофе с нотами цветов, желтых фруктов и спелого лимона
- Страна произрастания
- Эфиопия
- Упаковка
- вакуумная упаковка
- Оценка Q-грейдера
- 84
- Вес, г
- 250
Отзывы 1
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С
С
Саид
17 февраля 2024
С
Саид
17 февраля 2024
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