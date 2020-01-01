Tasty Coffee, моносорт фильтр "Марагоджип Никарагуа" в зернах, 250 грамм
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Код товара: 106359
Производитель: Tasty Coffee
мало
мало
750₽
9
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Характеристики
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- Тип
- кофе в зернах
- Вид зерен
- арабика
- Степень обжарки
- средняя
- Способ обработки
- мытый
- Высота произрастания
- 1000–1200 м
- Оценка Q-грейдера
- 84
- Вес, г
- 250
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