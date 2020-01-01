Tasty Coffee, моносорт эспрессо "Колумбия Дулима" в зернах, 1 кг
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Код товара: 105147
Производитель: Tasty Coffee
16 января
16 января
1 799₽
21
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Характеристики
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- Тип
- кофе в зернах
- Вид зерен
- арабика
- Вид напитка
- эспрессо
- Степень обжарки
- средняя
- Способ обработки
- мытый
- Высота произрастания
- 1250–1900 м
- Страна произрастания
- Колумбия
- Упаковка
- вакуумная упаковка
- Оценка Q-грейдера
- 84
- Вес, г
- 1000
- Состав
- 100% арабика
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