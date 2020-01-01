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Горячий шоколад Tasty Coffee (какао 31,7%), 500 г

Горячий шоколад Tasty Coffee (какао 31,7%), 500 г

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Горячий шоколад Tasty Coffee (какао 31,7%), 500 г
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Код товара: 100426
Производитель: Tasty Coffee
В наличии
В наличии
800₽
9
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Характеристики
Вес, г
500
Дополнительно
20 грамм порошка добавить в 200 мл молока, разогреть до 60 °С и размешать до однородной массы
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В наличии
В наличии
800₽
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа