Горячий шоколад Tasty Coffee (какао 31,7%), 500 г
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Код товара: 100426
Производитель: Tasty Coffee
В наличии
В наличии
800₽
9
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Характеристики
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- Вес, г
- 500
- Дополнительно
- 20 грамм порошка добавить в 200 мл молока, разогреть до 60 °С и размешать до однородной массы
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