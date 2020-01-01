Tasty Coffee, эспрессо-смесь "Бариста" в зернах, 250 грамм
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Код товара: 100021
Производитель: Tasty Coffee
В наличии
В наличии
359₽
4
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Характеристики
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- Тип
- кофе в зернах
- Вид зерен
- арабика
- Степень обжарки
- темная
- Способ обработки
- смесь
- Страна произрастания
- Гватемала, Бразилия, Эфиопия
- Упаковка
- вакуумная упаковка
- Вес, г
- 250
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