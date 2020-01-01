Кофемолка Lelit PL044MMT
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 99398
Производитель: Lelit
мало
мало
25 000₽
150
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Система помола
- жернова
- Мощность, Вт
- 150
- Цвет
- коричневый
- Вместимость, г
- 250
- Регулировка степени помола
- есть
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.