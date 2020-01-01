Кофемолка Bosch MKM 6000
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Код товара: 940
Производитель: Bosch
В наличии
В наличии
2 190₽
26
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О товаре
ротационный нож, 180 Вт, объем 75 г
Характеристики
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- Система помола
- ротационный нож
- Мощность, Вт
- 180
- Вместимость, г
- 75
- Регулировка степени помола
- нет
- Количество степеней помола
- 1
- Импульсный режим
- нет
- Производительность, кг/ч
- 9
- Цвет
- белый
- Блокировка включения при снятой крышке
- есть
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