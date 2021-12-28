Кофемолка Bosch TSM6A017C
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Код товара: 78619
Производитель: Bosch
В наличии
В наличии
2 350₽
28
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Характеристики
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- Система помола
- ротационный нож
- Мощность, Вт
- 180
- Вместимость, г
- 75
- Регулировка степени помола
- нет
- Количество степеней помола
- 1
- Импульсный режим
- нет
- Цвет
- бежевый
- Блокировка включения при снятой крышке
- есть
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Вопросы и ответы
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С
Салман
28 декабря 2021
Можно оформит рассрочку или кредит на кофемолку бош онлайном ?
1
0 0
0
05.ru
29.12.2021 09:37:58
Добрый день! Можно онлайн подать заявку на рассрочку
Ответить
0 0
С
Салман
28 декабря 2021
Можно оформит рассрочку или кредит на кофемолку бош онлайном ?
1
0
0