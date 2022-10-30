Кофемолка Kitfort КТ-1315
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Код товара: 76047
Производитель: Kitfort
мало
мало
1 990₽
23
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Характеристики
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- Система помола
- ротационный нож
- Мощность, Вт
- 180
- Вместимость, г
- 60
- Регулировка степени помола
- нет
- Количество степеней помола
- 1
- Импульсный режим
- есть
- Цвет
- серебристый
- Блокировка включения при снятой крышке
- есть
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
М
М
Магомед
30 октября 2022
Достоинства
Хорошая кофемолка. Помол зёрен идеален. Да и для других видов специй отлично подойдёт.
М
Магомед
30 октября 2022
Достоинства
Хорошая кофемолка. Помол зёрен идеален. Да и для других видов специй отлично подойдёт.
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