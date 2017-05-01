Кофемолка Vitek VT-7124
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Код товара: 72077
Производитель: Vitek
950₽
11
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Характеристики
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- Система помола
- ротационный нож
- Мощность, Вт
- 150
- Вместимость, г
- 60
- Регулировка степени помола
- нет
- Импульсный режим
- есть
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