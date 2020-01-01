Кофемолка Kitfort КТ-1314
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Код товара: 61834
Производитель: Kitfort
В наличии
В наличии
1 490₽
1 790₽
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О товаре
система помола: ротационный нож, мощность 150 Вт, вместимость 60 г
Характеристики
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- Система помола
- ротационный нож
- Мощность, Вт
- 150
- Вместимость, г
- 60
- Регулировка степени помола
- нет
- Количество степеней помола
- 1
- Цвет
- черный
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