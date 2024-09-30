Кофемолка Polaris PCG 1317
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1 590₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Система помола
- ротационный нож
- Мощность, Вт
- 170
- Цвет
- черный
- Вместимость, г
- 70
- Регулировка степени помола
- нет
- Количество степеней помола
- 1
- Импульсный режим
- есть
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