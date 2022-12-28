Кофемолка Kitfort КТ-784
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8 990₽
107
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бесплатно,в 1 магазине
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Характеристики
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- Система помола
- жернова
- Мощность, Вт
- 165
- Вместимость, г
- 275
- Регулировка степени помола
- есть
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
З
З
Залина
28 декабря 2022
Достоинства
много степеней помола от турки самого мелкого до крупного я для рожка использую 6-7 уровень есть экран и настройки порции так же можно молоть сразу в рожок, кофе не электролизуется и не перегревается
Недостатки
не выявлено
Комментарии
делает равномерный помол, есть экран несколько режимов порции , таймер и просто по удержанию кнопки. забрала сегодня в магазине очень довольна покупкой, все супер! рекомендую !
З
Залина
28 декабря 2022
Достоинства
много степеней помола от турки самого мелкого до крупного я для рожка использую 6-7 уровень есть экран и настройки порции так же можно молоть сразу в рожок, кофе не электролизуется и не перегревается
Недостатки
не выявлено
Комментарии
делает равномерный помол, есть экран несколько режимов порции , таймер и просто по удержанию кнопки. забрала сегодня в магазине очень довольна покупкой, все супер! рекомендую !
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