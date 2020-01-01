Кофемолка Delonghi KG 89
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Код товара: 16444
Производитель: Delonghi
мало
мало
8 490₽
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О товаре
жернова, 110 Вт, объем 120 г
Характеристики
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- Система помола
- жернова
- Мощность, Вт
- 110
- Вместимость, г
- 120
- Регулировка степени помола
- есть
- Количество степеней помола
- 1
- Импульсный режим
- нет
- Цвет
- серебристый
- Блокировка включения при снятой крышке
- есть
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