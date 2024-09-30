Кофемолка Kitfort КТ-773
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 159315
Производитель: Kitfort
2 690₽
3 190₽
32
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
28
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кофемолка Bosch TSM6A013B
2 390₽
28
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кофемолка Bosch TSM6A017C
2 390₽
Кофемолка Kitfort KT-1329
2 790₽
Кофемолка Kitfort КТ-746
2 490₽
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кофемолка Kitfort КТ-766
2 190₽
27
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кофемолка Bosch TSM6A011W
2 290₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Система помола
- ротационный нож
- Мощность, Вт
- 200
- Цвет
- серебристый
- Вместимость, г
- 70
- Регулировка степени помола
- нет
- Импульсный режим
- нет
- Страна производитель
- Китай
Отзывы 2
Посмотреть все отзывы
Р
Р
Роза
24 января 2023
Р
Р
Роза
24 января 2023
Р
Роза
24 января 2023
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.