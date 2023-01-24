Кофемолка Delonghi KG 200

О товаре

Особенности кофемолки Delonghi KG 200 обеспечивает высокую эффективность измельчения кофейных зерен, орехов, специй и других продуктов в однородную массу. выполнена в пластиковом корпусе и оборудована ротационным механизмом с лезвиями из нержавеющей стали. внутренняя емкость позволяет за один раз измельчить до 90 г продуктов. управление осуществляется простым нажатием одной кнопки на корпусе. технология блокировки при неправильной сборке повышает безопасность в процессе эксплуатации кофемолки.