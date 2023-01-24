Кофемолка Delonghi KG 200
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3 190₽
38
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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960 ₽
Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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О товаре
Особенности кофемолки Delonghi KG 200
Характеристики
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- Система помола
- ротационный нож
- Мощность, Вт
- 170
- Цвет
- черный
- Вместимость, г
- 90
- Регулировка степени помола
- нет
- Количество степеней помола
- 1
- Импульсный режим
- есть
- Страна производитель
- Китай
Отзывы 1
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Р
Р
Роза
24 января 2023
Р
Роза
24 января 2023
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