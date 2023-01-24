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Кофемолка Delonghi KG 200

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Кофемолка Delonghi KG 200
5
1 отзыв
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Код товара: 153301
Производитель: Delonghi
5
1 отзыв
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3 190₽
38
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

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    3 дня

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960 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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О товаре

Особенности кофемолки Delonghi KG 200

  • обеспечивает высокую эффективность измельчения кофейных зерен, орехов, специй и других продуктов в однородную массу.
  • выполнена в пластиковом корпусе и оборудована ротационным механизмом с лезвиями из нержавеющей стали.
  • внутренняя емкость позволяет за один раз измельчить до 90 г продуктов.
  • управление осуществляется простым нажатием одной кнопки на корпусе.
  • технология блокировки при неправильной сборке повышает безопасность в процессе эксплуатации кофемолки.
    • Характеристики
    Система помола
    ротационный нож
    Мощность, Вт
    170
    Цвет
    черный
    Вместимость, г
    90
    Регулировка степени помола
    нет
    Количество степеней помола
    1
    Импульсный режим
    есть
    Страна производитель
    Китай
    Посмотреть все характеристики
    Отзывы 1
    5
    1 отзыв
    Общий рейтинг
    1 отзыв
    5
    5 звезд
    1
    4 звезды
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    0
    2 звезды
    0
    1 звезда
    0
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    Р
    Р
    Роза
    24 января 2023
    Рекомендует этот товар
    Ответить
    0 0
    Р
    Роза
    24 января 2023
    Рекомендует этот товар
    Ответить
    0
    0
    Посмотреть все отзывы

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    В сравнение
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    3 190₽
    38
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    В магазинах:
    мало
    В магазинах:
    мало
    Доставка по
    • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

      сегодня

    • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

      3 дня

    Нашли дешевле?
    Рассрочка

    960 ₽

    Первоначальный взнос 30%

    Первоначальный взнос 30%
    Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

    Условия

    • Период рассрочки до 6 месяцев

      Для действующих клиентов - до 10 месяцев

    • Возраст от 23 лет

      И наличие действующего паспорта

    Способы оплаты

    • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

      Оплата при получении заказа