Кофемолка Kitfort КТ-746
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Код товара: 135863
Производитель: Kitfort
2 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Система помола
- ротационный нож
- Мощность, Вт
- 200
- Цвет
- серебристый
- Вместимость, г
- 60
- Регулировка степени помола
- нет
- Количество степеней помола
- 1
- Импульсный режим
- нет
- Страна производитель
- Китай
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