Кофемолка Redmond RCG-M1607
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Код товара: 117518
Производитель: Redmond
2 990₽
35
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В магазинах:
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Характеристики
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- Система помола
- ротационный нож
- Мощность, Вт
- 200
- Цвет
- серебристый
- Вместимость, г
- 90
- Регулировка степени помола
- нет
- Импульсный режим
- нет
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